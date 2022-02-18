banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Koronavirüs bir can daha aldı!
Koronavirüs bir can daha aldı!
Sucuoğlu: “Hükümet kurma çalışmaları bugün sonuçlanacak”
Sucuoğlu: “Hükümet kurma çalışmaları bugün...
Özersay: “Bizimle görüşülen 2’li hükümet modelidir”
Özersay: “Bizimle görüşülen 2’li hükümet...
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya...
11 Babayiğit lazım bize!
11 Babayiğit lazım bize!
banner405

Cinayet.. Adaletten kaçamadı!

Ülkede infiale neden olan 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklu yargılanan Azat Nurmamedov itham edildi. Azat Nurmamedov, Taammüden adam öldürme, adam öldürme, mülke tecavüz, sirkat suçlamalarını kabul etti.

18 Şubat 2022 Cuma 17:46
Cinayet.. Adaletten kaçamadı!

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber   

Ülkede infiale neden olan 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklu yargılanan Azat Nurmamedov itham edildi.  Azat Nurmamedov, Taammüden adam öldürme, adam öldürme, mülke tecavüz, sirkat suçlamalarını kabul etti. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti davayı olguları dinlemek üzere 25 Şubat’a erteledi.

Azat Nurmamedov  24.06.2020 tarihinde Necati Taşkın Sokak Selba Pearl Apartmanı no1 adresindeki ikametgâhın salon odası içerisinde konu ikametgahta bulduğu toplam uzunluğu 31,5 cm, ağız uzunluğu 19 cm olan bıçak ile 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in sağ karın boşluğuna bir kez sokup çıkarıp, başını defalarca mermer zemin üzerine vurup, taammüden öldürmüştü.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Azat NurmamedovVeysi Muslu Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü kaza zanlısına ek tutukluluk
Ölümlü kaza zanlısına ek tutukluluk
Gardiyan başını yaktı!
Gardiyan başını yaktı!
Narkotik’ten büyük operasyon: 7 kiloya yakın uyuşturucu piyasa değeri 10 milyon TL
Narkotik’ten büyük operasyon: 7 kiloya yakın uyuşturucu piyasa değeri 10 milyon TL
Falyalı'nın korumaları cezaevine gönderildi!
Falyalı'nın korumaları cezaevine gönderildi!
Falyalı cinayeti! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
Falyalı cinayeti! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
38 yaşında hayatını kaybetti
38 yaşında hayatını kaybetti
Eski sevgilisine attığı mesaj başını yaktı!
Eski sevgilisine attığı mesaj başını yaktı!
Polise araçla çarpıp kaçtı
Polise araçla çarpıp kaçtı
Terzide pantolonunu deneyen kıza cinsel saldırıda bulundu iddiası
Terzide pantolonunu deneyen kıza cinsel saldırıda bulundu iddiası
Falyalı cinayeti.. 2 araç ve 2 kişi aranıyor
Falyalı cinayeti.. 2 araç ve 2 kişi aranıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim