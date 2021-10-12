Çınar tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hırsızlık suçundan tutuklu bulunan Turgut Katırcı’nın avukatı sıfatıyla Girne Polis Müdürlüğü’ne giden ancak orada tanıklara müdahale ettiği gerekcesi ile polisle tartışıp mukavemet gösterdiği öne sürülen Avukat Serhan Çınar’a 11 Ekim 2021 tarihinde “tanıklara müdahale, adaletin tecellisini engelleme ve polis mukavemet” suçlarından dava okunurken, bugün de Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemeye çıkan Çınar, aleyhine getirilen suçlamalarla ilgili davanın en erken zamanda mahkemeye getirilmesi halinde belirlenecek teminat şartlarına itiraz etmeyeceğini belirtti. Mahkeme, davanın 14 iş günü içerisinde dosyalanmasına direktif verirken, Çınar’ın 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve kefil kefaleti şartı koymadı.