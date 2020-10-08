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Cin 1 gün tutuklu kalacak

Ülkeye 9 Suriyeli mülteciyi kaçak olarak getirdiği tespit edilen Semih Cin tespit edilerek tutuklandı.

08 Ekim 2020 Perşembe 18:22
Cin 1 gün tutuklu kalacak
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye 9 Suriyeli mülteciyi kaçak olarak getirdiği tespit edilen Semih Cin tespit edilerek tutuklandı. Zanlı karantinaya alınırken, bugün Girne Kaza Mahkemesinde gıyabında duruşma gerçekleştirildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlının karantinada olduğunu belirtti. Yavuz, 12 Eylül 2020’de Sadrazamköy’de henüz tespit edilemeyen bir yerden 9 Suriyeli mülteciyi kanunsuz olarak Anamur’dan KKTC’ye getirdiğini söyledi. Yavuz, zanlının Tatlısu’da trafik suçundan dolayı tespit edildiğini ifade etti. Polis, zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. zanlının kısa süre önce tutuklandığını, KKTC’ye nasıl geldiği, diğer bağlantılarının araştırılması ve bugüne kadar nerelerde bulunduğu ile ilgili soruşturma yapılması gerektiğini kaydeden polis, ayrıca gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlının soruşturma aşamasında bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Semih CinKacakSuriye
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