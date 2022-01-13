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Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata bağlandı

Cihangir'de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Boran Aras ve Orhan Aras mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ocak 2022 Perşembe 14:52
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata bağlandı

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Kahveci, zanlı 1- Boran Aras ve zanlı 2- Orhan Aras’ın sirkat suçundan methaldar olduklarını belirtti.

Polis, zanlıların 01.01.2022 tarihinde saat 18:40 raddelerinde Cihangir'de, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan İbrahim Arpaz'a ait torna atölyesinin dışında, doğusunda bulunan alan içerisinde muhafaza ettiği toplam değeri 241.250 Türk Lirası olan, İzelmak marka yem karma vagonuna ait tahrik şanzımanını, Tosun Tarım marka yem karma vagonuna ait 6 adet her biri 70 kilogram ağırlığındaki şanzıman dişlilerini ve dişlilerin üzerine monte edilen her biri 20 kilogram ağırlığındaki frezeli dişlileri, Tosun Tarım marka her biri 5 kilogram ağırlığındaki 4 adet helezon bilyelerini ve Fimaks marka 2 adet, her biri 50 kilogram ağırlığa sahip telleme aletine ait şanzımanı sirkat ettiklerini anlattı.

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Polis, yapılan kamera incelemeleri sonucunda zanlı 1 Boran Aras’ın 10.01.2022 tarihinde, zanlı 2 Orhan Aras’ın 11.01.2022 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde 2 adet örümcek telleme aletine ait şanzıman, şanzıman dişlileri, 2 adet vagon şanzıman dişlileri ve yem karma vagonu helezon şanzımanı, ayrıca olayda kullanılan GG 247 plakalı Renault megane marka salon aracın tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, çalınan malzemelerin bir kısmının tespit edilemediğini ancak zanlıların müştekinin zararının tümünü karşıladığını ve meselede şikâyetçi olmadığını anlattı.

Polis, zanlıların TC vatandaşı olup adada çalışma izinli olarak bulunduklarını belirtip, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunmaları, 2 biner TL nakit teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber 1’er kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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