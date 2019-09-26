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Çıdan tutuksuz yargılanacak

Çıdan tutuksuz yargılanacak

26 Eylül 2019 Perşembe 18:17
Çıdan tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Adına kayıtlı tekne ile insan kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen Tevfik Çıdan, iki hafta süren soruşturmanın ardından bugün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis, 10 Eylül 2019 tarihinde Ayhan Kürtül’ün zanlı adına kayıtlı olan Asil Prens isimli tekne ile Çatalköy bölgesinden kanunsuz bir şekilde KKTC’den çıkış yaptığını söyledi. Polis, teknenin çıkış yaptığı bölgede zanlının aracının park halinde tespit edildiğini ifade etti.

Sorgulanan zanlının tekneyi Kürtül’e kiraladığını söylediğini ancak yapılan soruşturmada bu yönde bulgu elde etmediklerini kaydeden polis, KKTC Sahil Güvenlik’ten alınan bilgide Kürtül’ün 10-11 Eylül tarihleri arasında sayısı tespit edilmeyen suriye uyruklu şahısları tekne ile Anamur’a götürdüğüne dair bilgi aldıklarını ifade etti.

Zanlının telefon kayıtlarında yapılan soruşturmada ise 11 Eylül sonrası Kürtül ile telefon görüşmelerinin tespit edildiğini ifade etti.

Zanlının 12 Eylül’den beridir tutuklu olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, telefonla ilgili DATA incelemelerinin süreceğini kaydeden polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
İnsanKaçakçı
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