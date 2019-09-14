Çıdan 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeden çıkışı mamkeme emri ile yasak olan uyuşturucu zanlısı Ayhan Kürtül’ün kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan Tevfik Çıdan mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün emir alındı.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 10 Eylül 2019 tarihinde Ayhan Kürtül’ün zanlı adına kayıtlı olan Asil Prens isimli tekne ile Çatalköy bölgesinden kanunsuz bir şekilde KKTC’den çıkış yaptığını söyledi.

Polis, tekne sahibi olan zanlının 11 Eylül’de tutuklandığını ifade etti. Zanlının ifadesinde olaydan haberi olmadığına dair iddiada bulunduğunu kaydeden polis, yapılan soruşturmada Ayhan Kürtül’ün Türkiye’de olduğuna dair bilgi elde edildiğini söyledi.

Türkiye ile yazışmalar yapılacağını, ifadeler alacaklarını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.