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Çiçekçi dükkanını soyacakken sahibi tarafından farkedildi!

Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda Metin Dolu’ya ait çiçekçi dükkânına hırsızlık yapmak için giren ancak işyeri sahibi tarafından fark edilince kaçan zanlı Turgut Kaşıkçı tespit edilerek tutuklandı. Zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:00
Çiçekçi dükkanını soyacakken sahibi tarafından farkedildi!
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Kamalı Haber

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Mahkemede olguları aktaran polis, 7 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.20 sıralarında Gemikonağı’nda faaliyet gösteren Metin Dolu’ya ait çiçekçi dükkânının batıya bakan açık kapısından içeriye giriş yapan erkek bir şahsın bankonun yanındaki çekmece önünde çömelmiş bir şekilde dükkân sahibi tarafından fark edilmesi üzerine koşarak kaçtığının tespit edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak emare olarak alınan kamera görüntüsünün incelenmesi neticesinde şahsın kısa saçlı, sakallı, Esmer, üstten gri tişört, alttan yırtık şekilli kot pantolon ve spor ayakkabı giydiğinin tespit edildiğini ifade etti. Polis, eşkâli tespit edilen zanlı Turgut Kaşıkçı’nın önceki gün tutuklandığını söyledi. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise çok pişman olduğunu, çaresiz kaldığı için bu suçu işlediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gemikonağı çiçekçiMetin Dolu
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