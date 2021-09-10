banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
102'si yerel 143 pozitif vaka
102'si yerel 143 pozitif vaka
Kurultay sarhoşu oldular!
Kurultay sarhoşu oldular!
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla tutuklanan 2 şahıs tutuklu yargılanacak
Cezaevine göndrildiler
Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi
Büyük ikramiye teslim edildi
banner376
Flaş Haber
102'si yerel 143 pozitif vaka
Kapat

Chritopher Pam Sha'ya 3 gün tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun”, “Ev açma”, “Kasti hasar” ve “Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklana zanlı Chritopher Pam Sha mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Eylül 2021 Cuma 17:20
Chritopher Pam Sha'ya 3 gün tutukluluk

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlı Chritopher Pam SHA’nın “Soygun”, “Ev açma”, “Kasti hasar” ve “Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Gencer, 9 Eylül 2021 tarihinde, saat 17.30 raddelerinde, Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir ikametgâhta zanlının beraberindeki henüz tespit edilemeyen 4 erkek ve 2 kadın şahısla birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle A.O.I. 'nın ikametgâhına kilitli olan giriş kapısını kasten ve kanunsuz olarak kırıp girdiğini ve ev açma suçunu işlediğini belirterek, daha sonra müştekiyi darp ederek kendisine ait, 1 adet siyah renk erkek çantası ve içerisindeki Apple marka laptopu, 1 adet mavi renk küçük Samsung marka cep telefonunu, 1 adet siyah renk erkek çantasını ve içerisindeki HP marka Laptopu ve henüz markası tespit edilemeyen 1 adet çantası olmayan Laptopu zor kullanarak alarak ele geçirdiğini, böylelikle soygun suçunu işlediğini kaydetti.

banner341
Soruşturmanın henüz yeni başladığını, aranmakta olan kimliği meçhul şahısların, alınacak ifadelerin söz konusu olduğunu dile getiren Gencer, serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı müştekiye kendisine Nijerya parası vermesi karşılığında 3 bin 500 TL verdiğini ancak bu paranın karşılığını alamadığını, müştekinin ikametgâhına da bu sebeple gittiğini savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Chritopher Pam Sha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tasarruflarında LSD türü uyuşturucu bulunan 2 şahıs tutuklandı
Tasarruflarında LSD türü uyuşturucu bulunan 2 şahıs tutuklandı
Ercan'da 70 tane cep telefonuyla yakalandı
Ercan'da 70 tane cep telefonuyla yakalandı
Hüseyin Kurkmaz'a 7 gün daha tutukluluk
Hüseyin Kurkmaz'a 7 gün daha tutukluluk
Gökhan Takımcılar 3 ay hükümsüz tutuklu olarak hapis yatacak
Gökhan Takımcılar 3 ay hükümsüz tutuklu olarak hapis yatacak
Suçlamaları kabul etmedi, iftira dedi!
Suçlamaları kabul etmedi, iftira dedi!
Uyuşturucu meselesinde Altu Güvenateş suçsuz bulundu
Uyuşturucu meselesinde Altu Güvenateş suçsuz bulundu
Çay içmeye davet ettiği kadını taciz etti!
Çay içmeye davet ettiği kadını taciz etti!
Ölümlü kaza mahkemeye taşındı
Ölümlü kaza mahkemeye taşındı
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Feci kazada beton mikseri şoförüne 1 gün tutukluluk
Feci kazada beton mikseri şoförüne 1 gün tutukluluk

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim