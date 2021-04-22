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Christian Carol Koumgang 1 ay hapis yatacak

Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tasarrufunda bulunan sahte Lüksemburg oturum iznini tedavüle süren zanlı Christian Carol Koumgang tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Nisan 2021 Perşembe 15:24
Christian Carol Koumgang 1 ay hapis yatacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı.

Can, 21 Nisan 2021 tarihinde saat 18.20 raddelerinde Ercan Havaalanında, Lefkoşa’ da sakin Kamerun uyruklu Christian Carol Koumgang adına düzenlenmiş sahte Lüksemburg oturum belgesini KKTC’den çıkış yapmak için görevli yer hizmetleri memuruna verip tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs ettiğini belirtti. Polis suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

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Polis memuru Can zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını ve ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ülkeye yurtdışından okumak ve beraberinde çalışmak için geldiğini ancak durumun böyle olmadığını gördüğünü söyledi.

Zanlı bu nedenle daha önceden kendisini buraya gönderenle irtibata geçtiğini ve bu belge ile başka bir ülkeye gidebileceğini öğrenmesi üzerine ülkeden ayrılmak istediğini mahkemeye aktardı.

Ancak belgenin sahte olduğunu kullanınca öğrendiğini bu yüzden özür dilediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Christian Carol KoumgangSahte Belgeyle Ercandan çıkış
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