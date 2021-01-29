Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya teminata bağlandı

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görev yapan polis memuru Kağan Kurtbir, olayla ilgili bulguları aktardı.

Kurtbir, zanlılar Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya’nın “Uyuşturucu madde alma, tasarruf etme ve verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kurtbir, 22 Ocak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’ne Gönyeli’de Kasırga Sokak üzerinde bulunan bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar geldiğini belirterek, bu ihbar üzerine aynı gün saat 14.40 ve 15.10 raddeleri arasında söz konusu ikametgâhta arama yapıldığını kaydetti.

Yapılan arama sonucunda zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın yatak odasında bulunan masa üzerinde yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini dile getiren Kurtbir, ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 800 dolar ile bin 950 TL nakit paranın tespit edilerek emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını ifade etti.

Kurtbir, evde yürütülen arama neticesinde ikametgâhın mutfak kısmında üzerinde uyuşturucu madde kalıntılarının bulunduğu düşünülen metal hassas terazinin de tespit edilip emare alındığına işaret ederek, zanlı Prince Obinna Enyınnaya’nın yatak odasında yapılan aramada ise zanlının elbise dolabında bulunan cüzdanının içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu ve zanlının suçüstü tutuklandığını bildirdi.

Zanlıların gönüllü ifade verdiğini kaydeden Kurtbir, zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın verdiği ifadede söz konusu uyuşturucu maddeyi hâlâ aranmakta olan bir şahıstan 14 gram olarak 450 Euro karşılığında aldığını beyan ettiğini anlattı.

Kurtbir, zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın benzer suçtan dolayı hüküm giydiğini, zanlı P.O.E.'nin ise herhangi bir sabıkasının bulunmadığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın 20 bin TL, zanlı Prince Obinna Enyınnaya’nın 5 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması, zanlıların iki haftada 1 ispati vücutta bulunması ve seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına emir verdi.