banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı Tatar süreci yönetmeli
Cumhurbaşkanı Tatar süreci yönetmeli
Pandemi Hastanesi’ni tartışma zamanı mı?
Pandemi Hastanesi’ni tartışma zamanı mı?
Yeni mutasyon bizi ne kadar etkiler?
Yeni mutasyon bizi ne kadar...
Kimleri ölüme terk edelim?
Kimleri ölüme terk edelim?
banner376

Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya teminata bağlandı

Gönyeli’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Ocak 2021 Cuma 14:00
Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya teminata bağlandı
banner337
banner351

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görev yapan polis memuru Kağan Kurtbir, olayla ilgili bulguları aktardı.

Kurtbir, zanlılar Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya’nın “Uyuşturucu madde alma, tasarruf etme ve verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kurtbir, 22 Ocak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’ne Gönyeli’de Kasırga Sokak üzerinde bulunan bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar geldiğini belirterek, bu ihbar üzerine aynı gün saat 14.40 ve 15.10 raddeleri arasında söz konusu ikametgâhta arama yapıldığını kaydetti.

banner341
Yapılan arama sonucunda zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın yatak odasında bulunan masa üzerinde yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini dile getiren Kurtbir, ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 800 dolar ile bin 950 TL nakit paranın tespit edilerek emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını ifade etti.

Kurtbir, evde yürütülen arama neticesinde ikametgâhın mutfak kısmında üzerinde uyuşturucu madde kalıntılarının bulunduğu düşünülen metal hassas terazinin de tespit edilip emare alındığına işaret ederek, zanlı Prince Obinna Enyınnaya’nın yatak odasında yapılan aramada ise zanlının elbise dolabında bulunan cüzdanının içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu ve zanlının suçüstü tutuklandığını bildirdi.

Zanlıların gönüllü ifade verdiğini kaydeden Kurtbir, zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın verdiği ifadede söz konusu uyuşturucu maddeyi hâlâ aranmakta olan bir şahıstan 14 gram olarak 450 Euro karşılığında aldığını beyan ettiğini anlattı.

Kurtbir, zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın benzer suçtan dolayı hüküm giydiğini, zanlı P.O.E.'nin ise herhangi bir sabıkasının bulunmadığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın 20 bin TL, zanlı Prince Obinna Enyınnaya’nın 5 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması, zanlıların iki haftada 1 ispati vücutta bulunması ve seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Chiogizirim Prosper OparaPrince Obinna EnyınnayaGönyelide Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şevket Can Dalıcı tutuksuz yargılanacak
Şevket Can Dalıcı tutuksuz yargılanacak
Mahmoud Zeyad Subhi Alfarom tutuksuz yargılanacak
Mahmoud Zeyad Subhi Alfarom tutuksuz yargılanacak
3 kişiyi yaralayan Taşkın Güneş 7 gün poliste tutuklu kalacak
3 kişiyi yaralayan Taşkın Güneş 7 gün poliste tutuklu kalacak
Shohrat Yangibayew 3 gün poliste tutuklu kalacak
Shohrat Yangibayew 3 gün poliste tutuklu kalacak
Barış Akın ve Talat Usta 3 gün poliste tutuklu kalacak
Barış Akın ve Talat Usta 3 gün poliste tutuklu kalacak
Yargı affetmedi!
Yargı affetmedi!
Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket ve yasal emirlere riayetsizlik
Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket ve yasal emirlere riayetsizlik
Yeşilköy'de hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini!
Yeşilköy'de hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini!
Sahte makbuzla dolandırıcılık!
Sahte makbuzla dolandırıcılık!
Lefkoşa’da darp ve zorla insan kaçırma
Lefkoşa’da darp ve zorla insan kaçırma

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim