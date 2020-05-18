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Cezasını hastanede bekleyecek

Girne’de 8 Nisan’da meydana gelen kasti hasar meselesi ile ilgili olarak suçüstü tutuklanan zanlı Abdulkarim İbrahim, yaklaşık bir aylık tedavinin ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:22
Cezasını hastanede bekleyecek
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de 8 Nisan’da meydana gelen kasti hasar meselesi ile ilgili olarak suçüstü tutuklanan zanlı Abdulkarim İbrahim, yaklaşık bir aylık tedavinin ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı. Artan, zanlı Abdulkarim İbrahim’in, "Kasti Hasar ve Uygunsuz tavrı hareket'  ve 26.04.2020 tarihinde Girne'de sokağa çıkma yasasına aykırı hareketten tutuklandığını belirtti. Polis memuru Artan, 27.04.2020 tarihinde saat 09.40 raddelerinde serbest bırakıldıktan sonra da Girne'de Dr. Halim Hocaoğlu Caddesi üzerinde Girne'de sakin zanlı Abdulkarim İbrahim’in Girne'de sakin Kemal Özkızan'a ait park halinde bulunan GG 005 plakalı Mercedes C200 marka aracın ön camına çıkıp kasten ve kanunsuz olarak ayaklarıyla vurmak suretiyle camı kırarak 1000 TL hasara uğrattıktan sonra Girne Polis Müdürlüğü’nün güney kısmındaki park alanı içerisinde bulunan polis arabalarına yumruk atarak uygunsuz tavır harekette bulunduğunu mahkemeye aktardı. Zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen Artan önceki celse mahkemenin vermiş olduğu emir üzerine Barış Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde doktor kontrolüne tabi tutulduğunu ve kısmi sinir bozukluğu teşhisi konduğunu belirterek zanlının aleyhine hazırlanacak dosyanın tamamlanması ve yargılana bilmesi için davası görülünceye değin Barış Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde beklemesi yönünde emir verilmesi talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile Barış Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde 10 gün doktor kontrolünde bekletilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 18.05.2020 13:31
Anahtar Kelimeler:
Abdulkarim İbrahimKASTİ HASAR
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