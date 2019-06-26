Cezası 4 yıldan 3 yıla düşürüldü

Evrim Kamalı

Lefkoşa - Girne Anayolu 10-11 km’leri arasında meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak hatalı görülen ve Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi tarafından 4 yıl hapis cezası alan sürücüsü Dilnaz Mamedova’ın istinaf talebi kabul edildi. Yargıtay Ceza Heyeti, oyçokluğu kararıyla Mamedova’nın cezasını 3 yıla düşürdü.

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda 27 Nisan 2017 tarihinde saat 23.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Lefkoşa’da sakin 36 yaşındaki İbrahim Atar hayatını kaybetmişti. Kaza, 20 yaşındaki Dilnaz Mamedova yönetimindeki 760 plakalı aracın Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 10-11 kilometrelerinde dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmişti. Mamedova, yolu ikiye ayıran refüje çarptıktan sonra yolun soluna doğru savrularak Akasya ağaçlarına çarparak durabilmişti. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin 36 yaşındaki İbrahim Atar kaldırıldığı hastahanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazada yine araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Feray Okuçlu, 21 yaşındaki Hüseyin Doğan ile Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Umut Şanverdi yaralanmıştı