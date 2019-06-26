banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95050
ALTIN
261.677
DOLAR
5.7619
STERLİN
7.3031
EURO
6.5478
Çalıntı araç çetesi olayında itfaiye memuru tutuksuz yargılanacak
Son Dakika
ÇALINTI ARAÇ ÇETESİ OLAYINDA İTFAİYE...
KKTC’de izinsiz ikamet eden 14 kişi tutuklandı
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 14...
Cezası 4 yıldan 3 yıla düşürüldü
CEZASI 4 YILDAN 3 YILA...
9 yıl hapis yatacak
9 YIL HAPİS YATACAK
banner306

Cezası 4 yıldan 3 yıla düşürüldü

Cezası 4 yıldan 3 yıla düşürüldü

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:53
Cezası 4 yıldan 3 yıla düşürüldü

Evrim Kamalı

banner317
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa - Girne Anayolu 10-11 km’leri arasında meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak hatalı görülen ve Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi tarafından 4 yıl hapis cezası alan sürücüsü Dilnaz Mamedova’ın istinaf talebi kabul edildi. Yargıtay Ceza Heyeti, oyçokluğu kararıyla Mamedova’nın cezasını 3 yıla düşürdü. 

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda 27 Nisan 2017 tarihinde saat 23.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Lefkoşa’da sakin 36 yaşındaki İbrahim Atar hayatını kaybetmişti. Kaza, 20 yaşındaki Dilnaz Mamedova yönetimindeki 760 plakalı aracın Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 10-11 kilometrelerinde dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmişti. Mamedova, yolu ikiye ayıran refüje çarptıktan sonra yolun soluna doğru savrularak Akasya ağaçlarına çarparak durabilmişti. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin 36 yaşındaki İbrahim Atar kaldırıldığı hastahanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazada yine araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Feray Okuçlu, 21 yaşındaki Hüseyin Doğan ile Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Umut Şanverdi yaralanmıştı

Anahtar Kelimeler:
Dilnaz MamedovaIstinaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalıntı araç çetesi olayında itfaiye memuru tutuksuz yargılanacak
Çalıntı araç çetesi olayında itfaiye memuru tutuksuz yargılanacak
KKTC’de izinsiz ikamet eden 14 kişi tutuklandı
KKTC’de izinsiz ikamet eden 14 kişi tutuklandı
9 yıl hapis yatacak
9 yıl hapis yatacak
Silahlı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Silahlı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Ölümle neticelenen trafik kazası zanlıları teminata bağlandı
Ölümle neticelenen trafik kazası zanlıları teminata bağlandı
Akacan davası 27 Haziran'a ertelendi
Akacan davası 27 Haziran'a ertelendi
Tecavüz davası tamamlandı
Tecavüz davası tamamlandı
KKTC’de izinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı
KKTC’de izinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!
Lefkoşa'da iki taraf arasında silahlı kavga
Lefkoşa'da iki taraf arasında silahlı kavga

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim