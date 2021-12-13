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Cezai sorumluluğu ile ilgili henüz rapor temin edilemedi

13 Aralık 2021 Pazartesi 17:30
Cezai sorumluluğu ile ilgili henüz rapor temin edilemedi

(13-12-2021…MHA) Gazimağusa’da 9.12.21 tarihinde, kullanımındaki araçtan indikten sonra anıt çemberinin duvarına tasarrufunda bulundurduğu Yunan bayrağını koyduktan sonra ayrılan ancak kısa süre sonra trafik polisleri tarafından tespit edilerek tutuklanan GKRY vatandaşı Yannis Sitasis, bugün 13.12.21 tarihinde “uygunsuz tavrı hareket” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi bir gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis çavuşu Gökhan Yıldırım, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktarmak suretiyle anımsatma yaptı. 09.12.21 tarihinde saat 11.30 raddelerinde, Gazimağusa’da Anıt çemberini çevreleyen duvarın yanında aracından inen zanlının tasarrufunda bulundurduğu 60x100 ebadındaki yunan bayrağını çember duvarının hemen dibine yol içerisine attıktan sonra aracı ile oradan ayrıldığını söyleyen Yıldırım, bölgede devriye görevinde bulunan trafik şubesi ekiplerinin olayı fark etmesi sonucu yapılan takipte zanlının aracının tespit edilerek durdurularak alıkonduğunu, tercüman kanalıyla yapılan sorgusunda bayrak atma olayını İsa’nın bunu yapmasını istediği için yaptığı beyanında bulunduktan sonra tutuklandığını ve yunan bayrağının emare olarak zapt edildiğini belirtti.

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Bölgede tespit edilen bir güvenlik kamerasının inceleme altına alındığını, zanlının cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda Lefkoşa’ da sinir ve ruh hastanesinde 2 doktor tarafından kontrolden geçirildiğini, 2 görgü tanığından ifade alındığını belirten Yıldırım önceden bahsedildiği üzere zanlının bugün Lefkoşa barış, sinir ve ruh hastanesinde 2 doktordan daha geçirildiğini söyledi.

Zanlıyı ayni hastanenin baş hekiminin de görmek istediğini ve yarın 14.12.21 tarihinde muayene etmek maksadıyla saat 10.00’a randevu verdiğine dikkat çeken Yıldırım, zanlının cezai ehliyetinin tespit edilebilmesi maksadıyla yoğun bir çalışma sürdürdüklerini ve isimleri belirlenemeyen bazı tanıkların da ifadelerine ihtiyaç duyulduğunu belirttikten sonra zanlı aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

 Yardımcısı polisin talep ettiği süreyi 1 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 13.12.2021 19:15
Anahtar Kelimeler:
Yannis Sitasis
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