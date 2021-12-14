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Cezai ehliyetinin tam olduğu belgelendi

14 Aralık 2021 Salı 19:43
Cezai ehliyetinin tam olduğu belgelendi

(14-12-2021...MHA) Gazimağusa’da 9.12.21 tarihinde, kullanımındaki araçtan indikten sonra anıt çemberinin duvarına tasarrufunda bulundurduğu Yunan bayrağını koyduktan sonra ayrılan ancak kısa süre sonra trafik polisleri tarafından tespit edilerek tutuklanan GKRY vatandaşı Yannis Sitasis bugün 14.12.21 tarihinde “uygunsuz tavrı harekette bulunmak” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak yargılandı. Suçunu kabul edip özür dileyen sanığa işlemiş olduğu suçtan dolayı 10 gün hapis cezası verildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, sanığı aleyhine getirilen “uygunsuz tavrı harekette bulunmak” suçundan itham etti. Suçunu kabul eden sanığın işlemiş olduğu suç ile ilgili mahkemeye bilgi veren Eser, sanığın 09.12.21 tarihinde saat 11.30 raddelerinde, kullanımındaki MM 516 plakalı araç ile Gazimağusa’da Anıt çemberini çevreleyen duvarın yanında, yol kenarında tasarrufunda bulundurduğu 100x60 ebadındaki  Yunan bayrağını çemberin yanına bırakıp kaçtığını, bölgede bulunan trafik polislerinin durumu fark edip peşine düşmesi sonucu kısa süre sonra tespit edilerek poliste alıkonduğunu, tercüman vasıtasıyla yapılan sorgulanmasında “İsa’nın bunu yapmasını söylediği için” eylemi yaptığı beyanı üzerine tutuklandığını ve bayrağa emare olarak el konulduğunu aktardı.

Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda Lefkoşa’da sinir, barış ve ruh hastanesinde 2 doktor ve baş hekim tarafından doktor kontrolünden geçirildiğini ve bu hususta “cezai ehliyetinin tam olduğu” yönünde rapor temin edildiğini belirten savcı yardımcısı, temin edilen doktor raporunu emare olarak mahkemeye ibraz etti.

Sanığın 09.12.21 tarihinden itibaren tahkikat amaçlı olarak 5 gün poliste tutuklu kaldığını, bugün itibarıyla sanığa işlemiş olduğu suçtan yazılı dava tebliği edildiğini, sanığın davasına karşılık “herkesten özür dilerim, haplarımı içmediğim için yaptım” cevabını verdiğine değinen Eser, dava tebliğini de mahkemeye emare olarak sundu.

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Savcı yardımcısı son olarak sanığın sabıkası bulunmadığını ve tahkikat amaçlı olarak 5 gün poliste tutuklu kaldığını söyledikten sonra sanık aleyhinde yeterli şahadet bulunduğunu ve bugün itibarıyla dosyanın tanzim edilerek mahkeme huzuruna getirilip itham edildiğini belirtti.

İddia makamının hitabından sonra söz alan savunma avukatı, sanığın işlemiş olduğu suçtan dolayı pişman ve üzgün olduğunu, mahkemeden kendisi vasıtasıyla özür dilediğini, psikolojik sorunları nedeniyle içmekte olduğu birçok ilaç nedeniyle bu suçu iradesi dışında işlediğini, kimseyi hedef almadığını, birçok kez KKTC’ ye alışveriş yapmak maksadıyla giriş çıkış yapmasına rağmen hiçbir şekilde aksi bir harekette bulunmamasını lehinde unsurlar olarak değerlendirilmesi talebinde bulundu.

Meselenin hafif suçlar arasında bulunduğunu, bu gibi suçları işleyenlere ceza takdir edilirken beden konusuna dikkat edilmesi yönünde yasanın uyarı yaptığını, bedenen sağlıklı kişilere verilecek ceza ile bedenen sağlıklı olmayan kişilere verilecek cezanın ayni olmayacağı yönünde yasada açıklama olduğuna dikkat çeken savunma avukatı, 3 çocuk babası olup zor şartlarda ailesine bakmakla yükümlü olan sanığın ilkokul terk okuma yazması olmayan bir kişi olduğunu söyledi.

Yıllar önce geçirdiği bir motor kazası sonucu bir ayağından olan sanığın 9,17 ve 19 yaşlarında 3 evladı olduğunu, 44 yaşında olduğunu, bir anlık psikolojik sorun yaşaması sonucu bu talihsiz olayı yaşayıp işlediği suçtan dolayı hiç kimsenin zarara uğramadığını belirten savunma avukatı, tüm bu unsurların dikkate alındıktan sonra sanığa mülayim davranılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve tarafların beyanlarını tezekkür eden yargıç Mine Gündüz, sanığa işlemiş olduğu suçtan dolayı 10 gün hapis cezası verildiğini söyledi. (MHA)

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