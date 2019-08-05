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Cezaevine gönderildiler

Cezaevine gönderildiler

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:27
Cezaevine gönderildiler

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’da Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek zanlılar Hamed Bamba ve Johnson Ayompe Anyah bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Serhat Özcü, zanlıların 1 Ağustos’ta saat 23.00’de Alsancak’ta I.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ettiği esnada görevli askerler tarafından suçüstü tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Özcü, zanlı Hamed Bamba’nın Afrika fildişi sahilleri zanlı Johnson Ayompe Anyah ise Kamerun uyruklu olup KKTC'de öğrenci izinli olarak bulunduklarını söyledi. Özcü, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak gayesi ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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