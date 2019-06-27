Cezaevine gönderildiler

Evrim Kamalı Kıbrıs Manşet Özel Haber Girne’de gerçekleştirilen huzur operasyonunda yüklü miktarda para ile yakalanan ve kurtulmak için görevli polise rüşvet teklif eden Valentine Chiedu Ubaka ile suçla bağlantılı tutuklanan kuyumcu Metin Kızıltunç bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde önceki gün süren 4 saatlik teminat duruşmasının ardından dün teminat kararı okundu. Teminat kararını okuyan Yargıç Meltem Dündar, 15 Haziran tarihinde zanlı Valentine Chiedu Ubaka’nın Girne’de 58 bin 700 dolar ile yakalandığını, kendisinden para ile ilgili izahat isteyen görevli polise konuyu kapatması için rüşvet teklif ettiğine dair iddialar olduğunu söyledi. Dündar, zanlı hakkında rüşvet suçundan başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ifadesinde suçlamayı kabul etmediğini ve bu suçtan aleyhine getirilen yazılı dava tebliğini de kabul etmediğini belirtti. Kır, zanlının aleyhindeki ikinci suçlamanın ise Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'na aykırı hareket olduğunu belirterek, bu konudaki soruşturmayı yürüten polisin, henüz bir sonuca varmadığını kaydetti. Soruşturma memurunun paranın kaynağı ile ilgili araştırmaların uzun sürebileceğini söylediğini, suç geliri olmama ihtimali de bulunduğunu aktardığını kaydeden Dündar, ancak zanlının üzerinde bulunan para ile ilgili bir izahatta bulunamadığını söyledi. Dündar, ayrıca zanlının lüks bir aracı olduğunu, aracı alırken yaptığı ödemelerin de kaynağını belirtemediğini anlattı. Yargıç Dündar, zanlının 16 Mart 2018 tarihinde üniversiteye kayıt yaptırdığını ancak okuldan yapılan soruşturmada ders seçimi yapmadığı ve okulu takip etmediğinin belirlendiğini kaydetti. Dündar, 12 gündür tutuklu olan zanlının ailesinin zengin olduğuna dair ifade verdiğini ancak 12 günlük sürede bunu ıspatlayacak bir olguyu mahkemeye sunmadığını söyledi. Dündar, zanlının rüşvetle itham edildiğini, bu suçun 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti. Dündar, zanlı hakkındaki ikinci suçlamanın ise 15 yıl hapislik öngördüğünü belirtti. Zanlı aleyhinde iki ciddi itham olduğunu, lüks aracının ve üzerinde bulunan paranın kaynağını açıklayamadığını, ayrıca okula kayıt yaptırdıktan sonra devam etmediğini ifade ederek, tüm bu olgular ışığında zanlı hakkında tutuklu yargılanması kararı verdiğini söyledi. Dündar, zanlıyı 20 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdiğini açıkladı. Zanlı Metin Kızıltunç’un ise zanlı Ubaka yakalandıktan sonra polise giderek, paranın kendisin ait olduğunu, zanlıya 85 bin dolar verdiğine dair ifade verdiğini belirten Dündar, zanlının daha sonra bu ifadesini değiştirip, kardeşinin yönlendirmesi ile o şekilde beyan verdiğini söylediğini aktardı. Dündar, zanlının ikinci bir ifade verip zanlıya para vermediğini söylediğini belirtti. Zanlı Kızıltunç ile ilgili yapılan soruşturmada şüpheli banka hareketlerinin görüldüğünü kaydeden Dündar, ayrıca zanlının başka bir suçtan teminat altındayken Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'na aykırı hareket suçundan tutuklandığını belirtti. Zanlının askıda davası bulunmasını, başka bir suçtan teminat altındayken yeniden tutuklanmasını değerlendiren Yargıç Dündar, Metin Kızıltunç’un da tutuklu yargılanmasına emir verdi. Dündar, zanlıyı 20 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdiğini açıkladı. Dündar, ayrıca zanlı hakkında adaletin erken tecellisine mani olma ve polise yalan ifade verme suçlarından da hakkında soruşturma açılmasına emir verdi.