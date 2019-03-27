Cezaevine gönderildiler

Suriyeli mültecilere yardımcı olan 4 zanlı hükümsüz tutuklu olarak 7 gün hapse gönderildi

13 Mart 19 tarihinde Mersin’den gelen Viya Famagusta isimli gemiden rıhtıma inen TG 880 plakalı tır dorsesi içerisinde gizlenen Suriye uyruklu 2’si kadın 15 mülteci ile onlara yardımcı olan 2’si tır şoförü 4 kişi polisin düzenlediği operasyonda tutuklanmıştı. Muhaceret yasasına aykırı suçtan haklarında dava açılan 15 mülteci 25.3.19 tarihinde hükümsüz tutuklu bir ay hapse gönderilmişti. Yardımcı olan diğer 4 kişi aleyhine ağır bir suç işlemek maksadıyla ittifak kurmak ve muhaceret yasasına aykırı suç işlemekten dava açılmıştı.

Bugün 27.3.19 tarihinde 4 zanlı teminat maksatları bakımından Gazimağusa mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Savcı yardımcısı Hasan Boşnak 15 Suriyeli mültecinin dosyası ile bağlantılı olan bu davanın bir günde birlikte mahkeme huzuruna getirilmesi için ivedilikle çalışma yapıldığına bulgu yaparak zanlıların davaları görüşülünceye değin 7 günü aşmamak kaydıyla merkezi cezaevine gönderilmelerini talep etti. Olguları değerlendiren yargıç zanlıları 7 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkeze ceza evine gönderilmelerini emretti. (MHA)