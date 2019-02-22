Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.517
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9394
EURO
6.0307
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tutukluluk süresi uzatıldı
TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILDI
Cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Perşembeye kadar yer yer sağanak bekleniyor
PERŞEMBEYE KADAR YER YER SAĞANAK...
banner282
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Cezaevine gönderildiler

Cezaevine gönderildiler

22 Şubat 2019 Cuma 18:18
Cezaevine gönderildiler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de çalıştıkları restorana ait lojmanın eşyalarını satıp kaçarken havaalanında yakalanan Kadir Aras ile Pınar Yıldız bugün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların 20 Şubat 2019 tarihinde Girne’de, kalmakta oldukları iş yerine ait lojman içerisinde muhafaza edilmekte olan bir adet buzdolabı, bir adet çamaşır makinesi, bir adet çift kişilik yatak, bir adet televizyon, bir adet masa ve dört adet sandalyeyi çalıp başka bir iş yerine, söz konusu eşyaların kendilerine ait olduğunu beyan edip 900 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken tespit edilip yakalandıklarını aktardı. Zanlılar ifadelerinde işten çıkarıldıklarını ve maaş alamadıkları için eşyaları sattıklarını söylediğini kaydeden polis, zanlıların ayrıca eşyaları sattıktan sonra işyeri sahibinin maaşlarını ödediğini anlattıklarını ifade etti. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, çalışma izinlerinin olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların 1 ayı aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 22.02.2019 19:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Tutukluluk süresi uzatıldı
Tutukluluk süresi uzatıldı
Sarhoş Ekeh 1 gün tutuklu kalacak
Sarhoş Ekeh 1 gün tutuklu kalacak
İşyerine son kazık
İşyerine son kazık
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
Çaldıkları eşyaları sattılar
Çaldıkları eşyaları sattılar
İş kazası: Kaburgaları kırıldı
İş kazası: Kaburgaları kırıldı
Aslan hapiste bekleyecek
Aslan hapiste bekleyecek
2 ay hapis cezasına mahkum edildi, ortalık karıştı
2 ay hapis cezasına mahkum edildi, ortalık karıştı
Quasem hintkeneviri ve uyuşturucu hapla yakalandı
Quasem hintkeneviri ve uyuşturucu hapla yakalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim