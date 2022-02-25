Cezaevine gönderildiler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından uzun sürendir takibi devam eden Pakistan -İran - Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs bağlantılı piyasa değeri 10 milyon TL olan toplam 6 kilo 700 gram uyuşturucu 14 Şubat sevgililer günü gerçekleştirilen “Kara Gül” operasyonu kapsamında tutuklanan zanlılar Zümrüt Deniz ve Cem Derviş Doğu talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlıların Uyuşturucu Madde (Eroin-Methamfetamine-Ham Afyon) İthal-İhraç-Alma Tasarruf ve Verme suçlarına methaldar olduklarını ve düzenlenen Kara Gül operasyonu ile 10 milyon TL değerindeki uyuşturucu maddelerle tutuklandıklarını belirtti. Polis, 14.04.2022 Tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bir bilgide Ortaköy-Lefkoşa2da sakin zanlı 1 Zümrüt Deniz'in tasarrufunda yüklü miktarda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığı öğrenildiğini belirtti. Polis, aynı gün 16:30-17:45 saatleri arasında müdürlükte görevli bir polis ekibi tarafından Zanlı 1'in Yavuz Konnolu Sokak Blok 25-A daire 1 Ortaköy-Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda arama yapıldığını anlattı. Polis, yapılan arama neticesinde ikametgahında 2 kilo 863 gram methamfetamine türü uyuşturucu madde, 683 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu madde ile 2 kilo 933 gram ağırlığında ham afyon türü uyuşturucu olduğuna madde bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, yine mesele ile ilgili olarak zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda Aralık 2021-14.02.2022 tarihleri arasında methamfetamine türü uyuşturucu maddelerin içerisinden toplam 300 gramını iki kez 100’er gram, iki kez 50’şer gram olarak dört farklı tarihte yine Ali isimli şahsın yönlendirmesi ile Ortaköy bölgesinde tanımadığı şahısların alması için direğin altına bıraktığının öğrenildiğini belirtti. Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlı 1'in söz konusu Methamfetamine ve ham afyon türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri tümünün satışını yaptıktan sonra ismini Ali olarak bildiği şahıstan 5000 Euro para alacağının öğrenildiğini söyledi. Polis, yine mesele ile ilgili zanlı 1'den tasarrufunda bulunan Eroin türüm uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda konu maddeyi Eroin türü uyuşturucu madde ithal Alma ve verme suçlarından dolayı hükümlü tutuklu olarak merkezi cezaevinde bulunan Murat Aykol’un aracılığı ile tanıştığı Said isimli şahsın Whatsapp üzerinden konum göndermek üzere yönlendirmesiyle ve de Zanlı-2'nin bilgisi dahilinde Kömürcüler bölgesinde çöplük alandan 750 gram olarak alıp tasarruf ettiğinin öğrenildiğini belirtti. Polis, yine zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda 30.01.2022 tarihinde Eroin türü uyuşturucu madde içerisinden 50 gramını 1100 Euro karşılığında Zanlı Cem Derviş Doğu'ya parasını daha sonra almak için verdiği ayrıca aynı gün Zanlı 3'e 3 gram-ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu madde de verdiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, Murat Aykol ile zanlı Zümrüt Deniz’in cezaevinde gerçekleştirdikleri 500 telefon görüşmesinin incelendiğini ve uyuşturucu maddelerin tümüyle bağı olduğunun belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis, yine zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda 12.02.2022 tarihinde cezaevindeki zanlının yönlendirmesi ile 1 gram eroin türü uyuşturucu maddeyi Metehan Kara Kapısı’ndan GKRY bölgesine ihraç edip ismini Gossi olarak bildiği şahsa numune olarak verdiğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, yine zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda ikametgahın kolidor kısmında ayna arkasında bulunan ve emare alınan iki paket halindeki eroin türü uyuşturucu maddeleri, zanlı 2'nin yönlendirmesi ile gramı 35 Euro'dan ismini Gossi olarak bildiği şahsa vermek için ayırdığının öğrenildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı Cem Derviş Doğu’nun Yayla-Güzelyurt adresindeki ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını ve ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmalarda zanlı Doğu’nun, zanlı 1'in cep telefonuna anlaştıkları paranın 800 Euro'sunu vereceği yönünde mesaj ettiği tespit edilmesi üzerine, zanlının tasarrufunda bulunan 780 Euro para emare alındığını söyledi. Polis, zanlıların etki edebilecekleri soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı Zümrüt Deniz’in 3 ayı, zanlı Doğu’nun 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.