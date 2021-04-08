Cezaevine gönderildiler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalanan zanlılar Kamrul Hasan, Adam Amınu, Patience Chance Nranra, Sobuj Kha, Malachy Okonkwo Agbo, Aloye Edwin Ugbodaga, Ifeanyi Frankline Chiemeka Ve Femi Oladımeji Bolarinwa bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Karadağlı olayla ilgili bulguları aktardı. Karadağlı huzurda bulunanan zanlılar Kamrul Hasan, Adam Amınu, Patience Chance Nranra, Sobuj Kha, Malachy Okonkwo Agbo, Aloye Edwin Ugbodaga, Ifeanyi Frankline Chıemeka Ve Femi Oladımeji Bolarınwa’nın 6 Nisan 2021 tarihinde saat 21.25 raddelerinde Alayköy'de 1.Derece Askeri Yasak Bölge olan Temas hattı'na 50 metre yakın mesafede, Bangladeş ve Nijerya vatandaşı olan zanlıların sınırı ihlal ettikleri esnada görevli askerler tarafından suç üstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatımız yeni olmakla birlikte huzurda bulunan zanlı Kamrul Hasan’ın bir gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru Karadağlı mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan, zanlıların davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.