banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz var!
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz...
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir mi?
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir...
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
banner376

Cezaevine gönderildiler

Lefkoşa’da Başkent Pansiyonda medyana gelen yaralama olayıyla ilgili tutuklanan Danilare Ganiyu Wande ile ülkede kaçak yaşayan ve aynı olayda gözaltına alınan Ventekesan Shanmuganathan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

26 Mart 2021 Cuma 18:13
Cezaevine gönderildiler
banner337

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Lefkoşa’da Başkent Pansiyonda medyana gelen yaralama olayıyla ilgili tutuklanan Danilare Ganiyu Wande ile ülkede kaçak yaşayan ve aynı olayda gözaltına alınan Ventekesan Shanmuganathan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Erdelhun zanlı Danilare Ganiyu Wande’nin 23 Mart 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Surlariçi Girne Caddesi üzerinde bulunan Başkent Pansiyonu no108 adresi içerisinde yemek pişirme konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde ayni pansiyonda sakin Ventekesan Shanmuganathan’ın (E-27 Hindistan) yüzüne yumruk atarak darp ettikten sonra mutfak odasından almış olduğu ağız uzunluğu 12 cm toplam uzunluğu 22 cm olan ekmek bıçağını Shanmuganathan’ın ensesine 3 kez, sırtının orta kısmına iki kez, sol omuz kısmına bir kez sokup çıkarmak suretiyle yaraladığını söyledi. Polis, Ventekesan Shanmuganathan’ın ense kısmında 3 cm, sırt kısmında ise 2 cmlik kesi oluştuğunu belirtti. Polis memuru, Ventekesan Shanmuganathan’ın aynı gün 112 hızır servisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini, hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Polis, zanlının ayni gün tespit edilerek, tasarrufunda bulunan ekmek bıçağının emare alındığını, yapılan muhaceret kontrolünde 27.4.2020 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, olayda yaralanan Ventekesan Shanmuganathan’ın da 30 Eylül 2020 yılından beridir ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, her iki zanlının da ülkede yasal statüleri olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, her iki zanlının da bir ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Danilare Ganiyu WandeVentekesan Shanmuganathan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aniden karşıma çıktı!
Aniden karşıma çıktı!
Zanlıya 7 gün daha tutukluluk
Zanlıya 7 gün daha tutukluluk
Eski eşini darp eden Koska'ya 11 ay hapis
Eski eşini darp eden Koska'ya 11 ay hapis
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
74 yaşındaki kadını tehdit etti, paraları çaldı
74 yaşındaki kadını tehdit etti, paraları çaldı
Yeni Boğaziçi'nde iş kazası!
Yeni Boğaziçi'nde iş kazası!
Merdivenlerden düşen şahıs yoğun bakımda!
Merdivenlerden düşen şahıs yoğun bakımda!
3 kişi hakkında yasal işlem!
3 kişi hakkında yasal işlem!
Haspolat'ta sahte para! Polis vatandaşları uyardı!
Haspolat'ta sahte para! Polis vatandaşları uyardı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim