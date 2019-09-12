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Cezaevine gönderildiler

Cezaevine gönderildiler

12 Eylül 2019 Perşembe 18:20
Cezaevine gönderildiler

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize turist olarak gelen ve Girne’ye bağlı Edremit’te bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu Partisi yaptıkları sırada  yakalanan İsrail uyruklu zanlılar Shay Lariah, Baaz Salim Yehezkel, Sharon Cohen, Zalman Roter ve Shmuel Roter’in bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, 04 Ağustos 2019 tarihinde saat 20.00 sıralarında Edremit’de, Shay Lariah, Baaz Salim Yehezkel, Sharon Cohen, Zalman Roter ve Shmuel Roter’in kalmakta oldukları evde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 8,1 gram Ketamin, 7 gram kokain ile 10 adet uyuşturucu hap ve 3 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Evde yapılan aramada 2 bin 700 dolar, 7 bin 50 Euro, 11 bin 800 İsrail parası bulunduğunu da kaydeden polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede turist statüsünde bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, ülkede yasal bağı bulunmayan zanlıları 45 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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