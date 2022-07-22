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Cezaevine gönderildi

Müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Emre İmran teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Temmuz 2022 Cuma 12:28
Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Emre İmran teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mehmet Emre İmran’ın Lefkoşa'da meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.07.2022 tarihinde Lefkoşa'da, aynı yerde sakin Mehmet Emre İmran’ın Müstahdemi olarak çalıştığı Lefkoşa'da faaliyet gösteren FGÖ Trading LTD isimli şirketten satmak üzere mal sahibinden almış olduğu 20 adet I-Phone marka çeşitli modellerde 490,000TL değerindeki cep telefonlarını satmış olmasına rağmen şirket hesabına parasını yatırmayarak sirkat ettiğini anlattı. Polis, olay polisin bilgisine 13.07.2022 tarihinde geldiğini ve zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında birçok ifade ve sözlü beyan alındığını, zanlının verdiği beyanlarda telefonları satmasının karşılığında aldığı paraların bir kısmını kumarhanede harcadığını söylediğini dile getirerek, zanlının önceki iş yerinde çalışma izninin sonlandırılması için başlatılan işlemlerin tamamlanması nedeniyle suçun işlendiği mevcut iş yerinde herhangi bir çalışma izninin bulunmadığını ifade etti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığına işaret ederek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşat, zanlının ülkede yasal bir bağının bulunmaması ve davalarında hazır olmasını sağlamak için cezaevini gönderilmesinden başka bir seçeneğin olmadığı üzerinde durarak, zanlının 45 günü geçmeyecek süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

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