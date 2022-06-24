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Cezaevine gönderildi!

Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlı Chidera Emmanuel Emmanuel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Haziran 2022 Cuma 13:27
Cezaevine gönderildi!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlı Chidera Emmanuel Emmanuel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, Huzurdaki zanlı Chidera Emmanuel Emmanuel’in Nijerya uyruklu olup Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti.  Polis, 16.06.2022 tarihinde saat 11. 30 raddelerinde Köşklü Çiftlikte isimsiz apartmanın üçüncü katındaki ikametgahın açık olan ana giriş kapısından içeriye giriş yapan Chidera Emmanuel Emmanuel’in (E - 24 Nijerya - İşsiz ) ikametgahta bulunan F.Ö.’yü (K- 71)' i görmesine müteakip ana giriş kapısını içeriden kilitleyip üzerindeki kıyafetlerini çıkarıp çırıl çıplak kaldıktan sonra İngilizce olarak F.Ö.'ye hitaben" Are you ready" sözlerini söyleyip F.Ö'yü boğazından sıkarak adı edileni sırt üstü yatırdıktan sonra üzerine çıkıp arzusu hilafına cinsel tecavüzde bulunmak istediği bir sırada F. Ö.’nün kendi çabası ile yerden kalkmayı başarıp kendini ikametgahın dışına atarak yardım istediğini anlattı. Polis, zanlının ikametgahın camlı ama kapalı olan sürgülü kapısını açıp balkon kısmından atlayıp olay yerinden kaçan Chidera Emmanuel Emmanuel'in tespit edilmesi için olay yerine vasıl olan Polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde konu şahıs olay yerinin bir arka sokağında saklanmış olduğu ikametgahta tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün bir eve girip hırsızlık yaptığını da söyledi. Polis, zanlının ikamet izinsiz olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının işlediği suçların vahametine değinerek, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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