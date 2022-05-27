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Cezaevine gönderildi

Lapta’da bir spor salonunda 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen spor eğitmeni E.B. bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı

27 Mayıs 2022 Cuma 17:41
Cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da bir spor salonunda 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen spor eğitmeni E.B. bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı

Lapta polis karakolunda görevli polis çavuşu Osman Çavuş, olguları aktardı.  

Osman Çavuş, zanlının 11 Mayıs saat 13.00 sıralarında işletmeciliğini yaptığı spor salonuna kaydolan 15 yaşındaki kıza vürudunun yağ ölçümünü yapacağını söyleyerek, ofis kısmına götürdüğünü söyledi. Polis, zanlının genç kızdan kıyafetlerini çıkarmasını istediğini, 15 yaşındaki çocuğun da üzerindekileri çıkardığını ve sadece iç çamaşırı ile kaldığını belirtti. Polis, zanlının kız çocuğuna iç çamaşırlarını çıkarmasını da söylediğini,  şikâyetçi kız tamamen çıplak kaldıktan sonra cinsel organına dokunduğunu, göğüs ve kalçasını sıktığını ifade etti.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, 7 gündür tutuklu olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Osman Çavuş, zanlının ağır ceza mahkemesinde yargılanacağına vurgu yaparak, tutuklu yargılanmasını ve bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı Seren Palabıyık tutuklu yargı talebine itiraz etmedi.  Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

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