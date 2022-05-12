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Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da sürekli marketlerden hırsızlık yaparken yakalanan ve sürekli teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzeri serbest bırakılan ve yine marketten hırsızlık yaparken tespit edilen zanlı Hüseyin Özvurulmuş bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 13:21
Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da sürekli marketlerden hırsızlık yaparken yakalanan ve sürekli teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzeri serbest bırakılan ve yine marketten hırsızlık yaparken tespit edilen zanlı Hüseyin Özvurulmuş bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, olguları aktardı. Turgal huzurda bulunan zanlı Hüseyin Özvurulmuş’un sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 30.04.2022 tarihinde saat 14.45 Yenikent' de faaliyet gösteren işlemeciliğini Lefkoşa' da raddelerinde sakin İrfan Göcen’in yaptığı İr-Mar içerisinde satışta bulunan 29 adet 3 bin 283,05 TL değerindeki Lefkoşa’da çeşitli markalardaki ürünlerin Hüseyin Özvurulmuş tarafından süpermarkette kasada herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkarıp sirkat edildiğini anlattı. Polis, 04.05.2022 tarihinde saat 15.00 raddelerinde yenikent' de faaliyet gösteren İr-Mar Süpermarket içerisinde satışta bulunan henüz değeri ve sayısı tespit edilemeyen market ürünlerini yine zanlı tarafından market arabasına koyulup kasada herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkarılıp sirkat ettiği sırada fark edildiğini görmesi üzerine tekrardan market içerisine girip ürünleri raflara yerleştirdiği sırada tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı tarihte mesele ile ilgili olarak zanlının Hamitköy’deki ikametgâhına arama emri temin edilmiş ve ikametgâhında yapılan aramada bahse konu sirkat edilen market ürünlerinin bir kısmının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 21 benzeri sabıkasının olduğunu ve cezaevinden tahliye olduktan kısa bir süre sonra yeniden iki kez benzeri suçla tutuklandığını ve bu meselenin üçüncü olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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