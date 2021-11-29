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Cezaevine gönderildi

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı Nicolas Martial Robert Marie Boulez bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 14:26
Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı Nicolas Martial Robert Marie Boulez bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, olguları aktardı. Polis, zanlı Nicolas Martial Robert Marie Boulez’in Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.11.2021 tarihinde saat 12.00’da Ercan Havalimanı’nda KKTC’ne giriş yapmak isteyen zanlının üzerine Ricky isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine valizinde yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının Fransa vatandaşı olduğunu söyleyerek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nicolas Martial Robert Marie BoulezUyuşturucu
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