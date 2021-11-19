banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Erhürman: “Gençlerimize göç yollarını gösteren bir zihniyetle karşı karşıyayız”
“Gençlerimizin yüzde 30’u işsiz”
Sucuoğlu, Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti..
“Aşı konusunu ihmal etmeyelim”
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Eski 700 MHz’lik frekans bandı 5G mobil hizmetlere ayrılacak
5G konusunda uzlaşı!
banner405

Cezaevine gönderildi

19 Kasım 2021 Cuma 17:52
Cezaevine gönderildi

UYUŞTURUCU ZANLISI ŞAHIS TUTUKLU YARGILANACAK

11.11.21 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Gazimağusa’ da tasarrufunda içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık bir adet sigara bulunan Nijerya uyruklu T. V. tutuklanarak tasarrufundaki sigara emare olarak zapt edilmişti.

11.11.21 tarihinden beri poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 19.11.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri tasarrufu ve ikamet izinsiz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olguları aktarmak üzere polis memuru Mahir Türe’yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 11.11.21 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Gazimağusa’ da C.Ö.Ş ekiplerinin yapmakta olduğu bir sirkat soruşturması esnasında zanlının İsmet İnönü bulvarı üzerinde DAÜ çemberi üzerinde tespit edilerek kimlik soruşturması yapıldığını söyledi.

Zanlının kimliğinin yanında olmadığı yönündeki beyanı üzerine polise celp edildiğini belirten tanık polis, sürekli değişik isimler verip şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan üst aramasında, giymekte olduğu montun sağ cebinde içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık 1 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı.

Emare sigaranın analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ve bu konuda bir rapor temin edildiğine değinen tanık, emare sigara içerisinde 0.96 mg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30.09.21 tarihinden itibaren KKTC de hiçbir yasal statüsü olmaksızın ikamet izinsiz kalmakta olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken Türe, serbest kalması halinde izinsiz ikamet suçunu işlemeye devam edecek olması nedeniyle zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, talebi haklı bularak ileride yapılacak duruşmasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 1 Ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak zanlının merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapan zanlı tutuksuz yargılanacak
Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapan zanlı tutuksuz yargılanacak
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Güney Kıbrıs'a geçmek isterken tutuklandı
Güney Kıbrıs'a geçmek isterken tutuklandı
Polisi darp edenler teminata bağlandı
Polisi darp edenler teminata bağlandı
Polisten haberler
Polisten haberler
Kanunsuz eski eser tasarrufu
Kanunsuz eski eser tasarrufu
Darp zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak
Darp zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak
Mehmet Haraç 1 gün poliste tutuklu kalacak
Mehmet Haraç 1 gün poliste tutuklu kalacak
Narkotik'ten bir taşla iki kuş!
Narkotik'ten bir taşla iki kuş!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim