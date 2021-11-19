Cezaevine gönderildi

UYUŞTURUCU ZANLISI ŞAHIS TUTUKLU YARGILANACAK

11.11.21 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Gazimağusa’ da tasarrufunda içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık bir adet sigara bulunan Nijerya uyruklu T. V. tutuklanarak tasarrufundaki sigara emare olarak zapt edilmişti.

11.11.21 tarihinden beri poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 19.11.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri tasarrufu ve ikamet izinsiz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olguları aktarmak üzere polis memuru Mahir Türe’yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 11.11.21 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Gazimağusa’ da C.Ö.Ş ekiplerinin yapmakta olduğu bir sirkat soruşturması esnasında zanlının İsmet İnönü bulvarı üzerinde DAÜ çemberi üzerinde tespit edilerek kimlik soruşturması yapıldığını söyledi.

Zanlının kimliğinin yanında olmadığı yönündeki beyanı üzerine polise celp edildiğini belirten tanık polis, sürekli değişik isimler verip şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan üst aramasında, giymekte olduğu montun sağ cebinde içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık 1 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı.

Emare sigaranın analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ve bu konuda bir rapor temin edildiğine değinen tanık, emare sigara içerisinde 0.96 mg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30.09.21 tarihinden itibaren KKTC de hiçbir yasal statüsü olmaksızın ikamet izinsiz kalmakta olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken Türe, serbest kalması halinde izinsiz ikamet suçunu işlemeye devam edecek olması nedeniyle zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, talebi haklı bularak ileride yapılacak duruşmasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 1 Ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak zanlının merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)