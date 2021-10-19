Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda kasiyer olarak çalışan ve bir milyon 750 bin lira çaldığı ortaya çıkan Turgut Katırcı ile suç ortağı Arda Genç bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Serhat Özcü, Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda kasiyer olarak çalışan Turgut Katırcı’nın 2021 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında, slot makinesi oyun sisteminde bulduğu bir açığı kullanarak, Arda Genç ve M.S. isimli şahısların oyun kartına yükleme yaparak, toplam bir milyon 750 bin TL sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlı Katırcı’nın gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirtti. Meseleyle ilgili aranan Arda Genç’in de tutuklandığını kaydeden polis, ancak M.S. isimli şahsın henüz bulunamadığını ifade etti. Özcü, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, tutuklu yargılanmalarını, bu amaçla 75 gün süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların 70 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.