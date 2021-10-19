banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Daha neler!
Daha neler!
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
banner376

Cezaevine gönderildi

Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda kasiyer olarak çalışan ve bir milyon 750 bin lira çaldığı ortaya çıkan Turgut Katırcı ile suç ortağı Arda Genç bugün mahkemeye çıkarıldı.

19 Ekim 2021 Salı 19:09
Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda kasiyer olarak çalışan ve bir milyon 750 bin lira çaldığı ortaya çıkan Turgut Katırcı ile suç ortağı Arda Genç bugün mahkemeye çıkarıldı.  Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Serhat Özcü, Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda kasiyer olarak çalışan Turgut Katırcı’nın 2021 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında, slot makinesi oyun sisteminde bulduğu bir açığı kullanarak, Arda Genç ve M.S. isimli şahısların oyun kartına yükleme yaparak, toplam bir milyon 750 bin TL sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlı Katırcı’nın gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirtti. Meseleyle ilgili aranan Arda Genç’in de tutuklandığını kaydeden polis, ancak M.S. isimli şahsın henüz bulunamadığını ifade etti. Özcü, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, tutuklu yargılanmalarını, bu amaçla 75 gün süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların 70 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Turgut KatırcıArda Genç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte para meselesinde 1 tutuklu daha!
Sahte para meselesinde 1 tutuklu daha!
Ercan'da uyuşturuyla yakalandı!
Ercan'da uyuşturuyla yakalandı!
Yangınlara dikkat!
Yangınlara dikkat!
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Haftalık yangın raporu
Haftalık yangın raporu
Polisten haberler
Polisten haberler
1 kişi aranıyor
1 kişi aranıyor
Aracına aldığı kadına tecavüz etti iddiası
Aracına aldığı kadına tecavüz etti iddiası
Beyarmudu'nda uyuşturucu!
Beyarmudu'nda uyuşturucu!
Kayıp şahıslar aranıyor!
Kayıp şahıslar aranıyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim