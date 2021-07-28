Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköyde faaliyet gösteren bir hotel'de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ziya Kavun bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler huzurda bulunan zanlı Ziya KAVUN'un, 24 Temmuz 2021 tarihinde Catalköy'de meydana gelen "Sirkat" meselesine methaldar olduğunu söyledi. Polis 24 Temmuz 2021 tarihinde, 15.35-15.45 saatleri arasında Çatalköy'de faaliyet gösteren işletmede teknik servis personeli olarak çalışmakta olan zanlı Ziya KAVUN konu hotelin 1136 nolu odasındaki para kasası içerisinde muhafaza edilen M.B.S'e ait toplam 25.000 TL nakit parayı sirkat etmiştir. Aynı tarihte hotelin güvenlik kameralarında yapılan incelemede müştekinin hotelden ayrılmasından sonra para kasasını açma yetkisinin sadece hotelin teknik servis personelinde olduğu ve zanlının ise diğer hotel odalarında aynı işlemi yapmak için az süre harcamasına rağmen 1136 numaralı odada yaklaşık 4 dakika boyunca durduğu zaman zaman koridora çıkarak gelen birinin gelip gelmediğini kontrol ettiği yine 1136 no'lu odaya girip çıkarken elinde hotele ait bir poşet olduğu ve bu poşetin içerisini kontrollü bir şekilde karıştırmakta olduğu tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının 25 Temmuz 2021 tarihinde tutuklandığını, Arapköy'de bulunan C Blok 12 numaralı ikametgahında arama yapıldığını ancak paranın bulunamadığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ayrıca çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.