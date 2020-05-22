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Cezaevine gönderildi

Girne’de bir doğum günü partisinde aralarında geçmişe dair husumet bulunan Matia William ile Jonathan Mamba Ndolo arasında çıkan tartışma sonucu zanlı Matia William, Jonathan Mamba Ndolo’yu çene ve boğazının alt kısmından keserek ağır şekilde yaraladı.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:50
Cezaevine gönderildi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de bir doğum günü partisinde aralarında geçmişe dair husumet bulunan Matia William ile Jonathan Mamba Ndolo arasında çıkan tartışma sonucu zanlı Matia William, Jonathan Mamba Ndolo’yu çene ve boğazının alt kısmından keserek ağır şekilde yaraladı. Olayın ardından tutuklanan zanlı Matia William bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı, olayın önceki gün saat 23.30 sıralarında meydana geldiğini, zanlı Matia William bir doğum günü partisi için misafir olarak bulunduğu bir daire içerisinde aralarında geçmişe dair husumet bulunan Jonathan Mamba Ndolo ile tartıştığını söyledi. Polis, çıkan tartışma sonucunda zanlının, kırık bira şişesi ile Jonathan Mamba Ndolo’yu çene ve boğazının alt kısmından keserek ağır şekilde yaraladığını belirtti. Olayın ardından zanlının tutuklandığını kaydeden polis, Ndolo’nun da, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis çavuşu Yoncacı mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve birçok görgü tanığının da ifadesi alındığını belirterek zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Matia WilliamJonathan Mamba Ndolo
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