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Cezaevine gönderildi

2 gün cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi

2 gün cezaevine gönderildi

04 Şubat 2020 Salı 17:12
Cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Askeri yasak bölgede tespit edilen aracın sahibi zanlı Yiannakıs Arıstıdou tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, 02.02.2020 tarihinde saat 11.10 raddelerinde Akıncılarda askeri bölükte sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve 1. Derece askeri yasak bölge olan çadır tepe diye bilinen yerin 500 metre güneyi ile havuz tepe yakınlarında çamura saplanmış bir vaziyette sürücüsü henüz tespit edilemeyen MZB 972 plakalı Toyota Hilux marka araç görevli askerler tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, ayni gün konu aracın fotoğraflanması ve parmak izi araştırması yapıldığını ve aracın Demirhan Polis Karakoluna çekilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, aracın kapılarının kilitli olduğu arka bagajında ise 3 adet av köpeği ile 1 adet tazı cinsi köpek canlı tespit edilip Lefkoşa veteriner dairesine ait hayvan barınağına tutanak karşılığı teslim edildiğini mahkemeye aktardı. Polis,  Muhaceret giriş çıkıştan yapılan soruşturmada söz konusu araç ile G.G.'nun KKTC' ye giriş çıkış yaptığı tespit edilmiş olup, söz konusu şahıs arandığını söyledi. Polis, 03.02.2020 tarihinde mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma neticesinde MZB 972 plakalı Toyota Hilux marka aracı süren ve 1.Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek KKTC'ne geçen şahsın Güney Kıbrıs’ta sakin Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu hamilli Zanlı Yiannakıs Arıstıdou olduğunun tespit edildiğini ve mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade vererek bahse konu araç ile ara bölgede köpek gezdirirken yanlışlıkla 1. Derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal edip KKTC topraklarına geçtikten sonra aracının batması sonucu meydana geldiğini belirttiğini söyledi. Polis, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikat tamamlandığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yiannakıs ArıstıdouAkıncılarda Askeri Bölük
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