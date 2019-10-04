banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103464
ALTIN
275.678
DOLAR
5.6951
STERLİN
7.0175
EURO
6.2504
Gazimağusa’da iş yerinde hırsızlık ve kasti hasar şuçlarından 2’şer yıl hapis cezası
İKİŞER YIL HAPİS YATACAKLAR
Kaza sır perdesini araladı
KAZA SIR PERDESİNİ ARALADI
Girne’de market çalışanı alkollü bir kişi tarafından yaralandı
GİRNE'DE YARALAMA
Gazimağusa’da kanlı gece! 1 kişi bıçakla yaralandı
GAZİMAĞUSA’DA KANLI GECE!

Cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi

04 Ekim 2019 Cuma 18:34
Cezaevine gönderildi

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Cürümleri Önleme Şubesi’nin gerçekleştirdiği operasyonda iki kadına fuhuş yaptıkları tespit edilerek tutuklanan Ferdi Yıldırım ile Yakup Can Cuhadar bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlıların 25 Eylül tarihinde Girne’de iki kadını farklı kişiler ile cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, kazanç elde ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Soyel, zanlıların cep telefonlarının emare olarak alındığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, telefon kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirten polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkeye turist vizesi ile giriş yaptıklarını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme zanlıların 40 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
FuhuşGirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akacan'ın davası Pazartesi gününe ertelendi
Akacan'ın davası Pazartesi gününe ertelendi
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
Gazimağusa’da iş yerinde hırsızlık ve kasti hasar şuçlarından 2’şer yıl hapis cezası
Gazimağusa’da iş yerinde hırsızlık ve kasti hasar şuçlarından 2’şer yıl hapis cezası
Uyuşturucu madde tasarruf suçlularına 5 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarruf suçlularına 5 gün ek tutukluluk
Kaza sır perdesini araladı
Kaza sır perdesini araladı
İnsan kaçakcıları 3 gün daha tutuklu
İnsan kaçakcıları 3 gün daha tutuklu
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
Tecavüz zanlıları tutuksuz yargılanacak
Tecavüz zanlıları tutuksuz yargılanacak
İç çamaşırında 2 bin 340 TL bulundu
İç çamaşırında 2 bin 340 TL bulundu
Ayrıldığı kız arkadaşını darp etti
Ayrıldığı kız arkadaşını darp etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim