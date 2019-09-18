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Cezaevine gönderildi

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:02
Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkemize sahte kimlik ile giriş yapan zanlı Mehmet Zeki Şahin, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, zanlının "Sahtelenmiş Resmi Evrakı Tedavüle Sürmek, Başkasının Kimliğine Bürünmek, Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmek", “Askeri yasak bölgeyi ihlal etmek”, “Yetkili makamdan izinsiz Güney Kıbrıs geçmek” , “Yetkili makamdan izinsiz KKTC’den çıkış yapmak” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 2011 yılında Mağusa’da bir olaya karışıp, gemiye kaçak olarak binerek KKTC’den çıkış yaptığını belirtti. Polis, zanlının ülkeye 10 Eylül 2019 tarihinde zanlının tasarrufundaki sahtelenmiş İngiltere pasaportu ile muhaceret memuruna ibraz edip başkasının kimliğine bürüdükten sonra KKTC'ne giriş işlemlerini yaptırmak suretiyle sahte davranışla kayıt temin edip KKTC'ye Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan kanunsuz giriş yaptığının tespit edildiği söyledi. Polis, pasaportun kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın sahtelenmiş olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, ayrıca zanlının kan davası nedeniyle Türkiye’den kaçtığını anlattı. Polis, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer,  zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
SahteKimlik
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