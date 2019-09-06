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Cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi

06 Eylül 2019 Cuma 14:41
Cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da ülkemize uyuşturucu madde ithal edip başkasına veren zanlı Ekrem Sevinç tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Ekrem Sevinç’in 13 Ağustos ile 22 Ağustos 2019 tarihleri arasında Lefkoşa’da 75 adet MDMA ithal ve tasarrufu, 30 gram metanfetamine ithal ve tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27 Ağustos’ta Hasan Düzce’nin tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerden toplam 40 adet MDMA’yi zanlı Ekrem Sevinç’ten aldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.  Polis, Ekrem Sevinç’in evinde yapılan aramada 25 gram metanfetamine ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuEkrem Sevinç
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