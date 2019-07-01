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Cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:53
Cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta polis çavuşu M.T.’nin bahçesine izinsiz giren ve uyarıldığı için hakaretler yağdıran Serdar Bilmem bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli Polis memuru Bayram Albayrak, zanlının Mülke tecavüz, müstehcen teşhir, itale-i lisan ve ikamet izinsiz kalma suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 27 Haziran 2019 tarihinde saat 20.00 sıralarında Alsancak’ta Güneş Sokak üzerinde bulunan M.T. isimli şahsın avlusuna izinsiz girerek tuvaletini yaptığını, bu esnada M.T. tarafından uyarıldığını, zanlının kendisini uyaran M.T.’ye hakaretler ettiğini söyledi.

Polis, zanlının daha sonra cinsel organını M.T. isimli şahsa göstererek müstehcen teşhir suçunu işlediğini ifade etti.

M.T’nin zanlının avlusundan derhal çıkması yönünde ikinci kez uyarıldığını kaydeden polis, zanlının bu esnada da cinsel içerikli hakaretler yağdırdıktan sonra, “Ölümün benim elimden olacak”diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Zanlının şikayet üzerine tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, yapılan soruşturmada 27 Temmuz 2017 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye giren zanlının 2 Ağustos 2018’de izninin bittiğini ve söz konusu tarihten itibaren kaçak kaldığını söyledi.

Polis, zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade ederek teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 1 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

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