banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93784
ALTIN
231.203
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.2464
EURO
6.3264
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Annesini dövdü
ANNESİNİ DÖVDÜ
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
HIRSIZLIK ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
İhraç edilecekler
İHRAÇ EDİLECEKLER
banner307

Cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi

29 Mart 2019 Cuma 20:27
Cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede koluna monte ettiği yapıştırıcı düzenek sayesinde aynı masada oyun oynadığı A.H.E.’ye ait 1000 Dolar değerindeki çipi çalan Lübnanlı Michel Greige hakkındaki soruşturma erken tamamlanınca bugün yine Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru,23 Mart 2019 tarihinde, saat 01:45 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan zanlının, rulet masasında oyun oynadığı sırada aynı masada oynayan başka bir şahsa ait olup rulet masası üzerinde bulunan 1000 Dolar değerindeki çipi, koluna monte ettiği yapıştırıcı düzenek sayesinde tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı çipi bozdurup kumar oynadığını belirtti. Polis, zanlının aracında ve üzerinde yapılan aramada koluna taktığı düzenek , düzenek yapmak için malzemeler ve sahte Suriye pasaportu bulunduğunu belirtti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 1 ayı aşmayacak süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Annesini dövdü
Annesini dövdü
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
İhraç edilecekler
İhraç edilecekler
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Hamile kadına 4 yıl hapis cezası
Hamile kadına 4 yıl hapis cezası
Gazimağusa'da yapılan aramada uyuşturucu çıktı
Gazimağusa'da yapılan aramada uyuşturucu çıktı
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gökhan Naim cinayetiyle ilgili tutuklanan kişi Girne Belediyesi çalışanı
Gökhan Naim cinayetiyle ilgili tutuklanan kişi Girne Belediyesi çalışanı
Girne’de uyuşturucu
Girne’de uyuşturucu
Afrika Davası sürüyor
Afrika Davası sürüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim