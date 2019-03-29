Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede koluna monte ettiği yapıştırıcı düzenek sayesinde aynı masada oyun oynadığı A.H.E.’ye ait 1000 Dolar değerindeki çipi çalan Lübnanlı Michel Greige hakkındaki soruşturma erken tamamlanınca bugün yine Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru,23 Mart 2019 tarihinde, saat 01:45 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan zanlının, rulet masasında oyun oynadığı sırada aynı masada oynayan başka bir şahsa ait olup rulet masası üzerinde bulunan 1000 Dolar değerindeki çipi, koluna monte ettiği yapıştırıcı düzenek sayesinde tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı çipi bozdurup kumar oynadığını belirtti. Polis, zanlının aracında ve üzerinde yapılan aramada koluna taktığı düzenek , düzenek yapmak için malzemeler ve sahte Suriye pasaportu bulunduğunu belirtti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 1 ayı aşmayacak süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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