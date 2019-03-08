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Uyuşturucu hap zanlısı ağır teminat şartıyla serbest kaldı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
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Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Taşkıran 3 gün daha tutuklu kalacak
TAŞKIRAN 3 GÜN DAHA TUTUKLU...
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Cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi

08 Mart 2019 Cuma 17:59
Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Alsancak’ta evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Borys Russu bugün teminat talebi ile yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, 6 Mart’ta 10.00-12.00 saatleri arasında Alsancak’ta zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının tutuklandığını, aleyhine getirilen hintkeneviri ve kokain türü uyuşturucu madde alma ve tasaruf davalarına cevap vermediğini kaydeden polis, zanlının yargılanması halinde hapis cezası alabileceğini söyledi. Polis, Rus uyruklu zanlının KKTC’de turist statüsünde bulunduğunu, denetimli serbestliğin turistleri kapsamadığını ifade ederek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 1 ayı aşmayacak süre ile cezaevine gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuBorys Russu
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