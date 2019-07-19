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Cezaevine gittiler

Cezaevine gittiler

19 Temmuz 2019 Cuma 13:26
Cezaevine gittiler

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize umut tacirleri tarafından getirilen, paraları alınıp bilmedikleri bir yerde terk edilen ve polise sığınıp tutuklanan iki mülteci bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı. Yorgancı, 17.07.2019 tarihinde Z.E ve V.H’nun Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gelerek KKTC'ne bilmedikleri bir yerden giriş yaptıklarını söyleyip polisten bu konuda yardım istediklerini belirtti.  Polis, ayni gün her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Meselenin tahkikatının tamamlandığını belirten polis, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların ülkemizde yasal statüsü olmadığına değinip, bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.

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