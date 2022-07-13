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Cezaevi'ne gönderildiler!

Lefkoşa’da meydana gelen "Dükkan Açma, Sirkat ve Kasti Hasar" suçlarından tutuklanan zanlılar Martino Gbassana ve Macarthur Menter Kpogbah mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:00
Cezaevi'ne gönderildiler!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "Dükkan Açma, Sirkat ve Kasti Hasar" suçlarından tutuklanan zanlılar Martino Gbassana ve Macarthur Menter Kpogbah mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı, 3 – 4 Temmuz 2022 tarihleri 02.00-13.30 saatleri arasında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi Caddesi, adresinde faaliyet gösteren Ağaç Market isimli iş yerinin kuzeye bakan sürme camının üzerinde bulunan halka kilidini kırarak içeriye giren zanlılar Martino Gbassana ve Macarthur Menter Kpogbah’ın iş yerinin giriş kısmındaki masa üzerinde bulunan Toshiba marka laptop ve faresi, 27 adet Marlboro touch sigara, 26 adet Parlament uzun sigara, 38 adet Kent Switch sigara, 96 adet Harvest slim Coffee ve mentol sigara, 9 adet All Rice basmati pirinç, 8 adet Lifalif yulaf ezmesi ve bahse konu masanın ikinci çekmecesinde muhafaza edilen 675 TL nakit parayı sirkat edip ayni yerden çıktıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olay yeri ve çevresinde başlatılan kapsamlı soruşturma neticesinde zanlıların kamera görüntülerinden tespit edilerek 7 Temmuz 2022 tarihinde derdest emri ile tutuklandıklarını belirtti. Polis zanlıların tutuklanmasının ardından zanlı Martino Gbassana’nın ikametgahında yapılan aramada; 3 adet Rothmans 50 gr. Tütün ve olay günü giymiş olduğu giysileri bulunarak emare olarak alındığını, zanlı Macarthur Menter’in ikametgahında mahkeme emri gereği yapılan aramada olay günü giymekte olduğu kıyafetler bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların yasal statüsü olmadığını belirterek zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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