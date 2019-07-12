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Çeyizini Denktaş'tan temin etti!

Çeyizini Denktaş'tan temin etti!

12 Temmuz 2019 Cuma 22:22
Çeyizini Denktaş'tan temin etti!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın aralarında bulunduğu dört kişinin villasında soygun gerçekleştirdiği tespit edilerek tutuklanan Aziz Topaloğulları bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Çamlıbel Polis Karakolu’ndan görevli polis memuru Salih Akyürek, zanlının 26 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında Sadrazamköy’de Güzel Sokak üzerinde bulunan, dört evden hırsızlık yaptığını söyledi.

Akyürek, söz konusu evlerden birçok eşya çalındığını, çalınan eşyalardan dört televizyon,  mikro dalga fırın, müzik seti, DVD, uydu alıcı, tost makinesinin zanlının tasarrufunda bulunduğunu ifade etti.

Zanlının çaldığı iki televizyonu satıp 2 bin TL para temin ettiğini kaydeden Akyürek, soruşturmanın devam ettiğini, kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlının 5 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkHırsızAziz Topaloğulları
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