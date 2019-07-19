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Çetin 15 ay, Kılınç 18 ay hapis yatacak

Çetin 15 ay, Kılınç 18 ay hapis yatacak

19 Temmuz 2019 Cuma 13:16
Çetin 15 ay, Kılınç 18 ay hapis yatacak

Çetin 15 ay, Kılınç 18 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da 28 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde alan, toplam 13 gram satan ve adada izinsiz ikamet eden Bayram Gazi Çetin 15 ay,  Berk Kılınç 18 ay hapis cezası aldı. 

   Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Aliye Özçınar hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, uyuşturucu suçlarının yaygınlığına değinip, mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına göre son 10 yılda 9 kez en çok görülen davalardan olduğuna vurgu yaptı. ,

Uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değinen Sağer, sanıkların uyuşturucu satmalarını, en tehlikeli türdeki uyuşturucuyu satmalarını aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Sağer, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sağer, sanıkların işledikleri sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde alma suçunun 15 yıla, tasarruf suçunun 18 yıla, satma suçununise 20 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve yaygın suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Sağer, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile Bayram Gazi Çetin’e 15 ay,  Berk Kılınç’a 18 ay hapis cezası aldı yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuBayram Gazi ÇetinBerk Kılınç
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