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Cep telefonunun şifresi çözüldü

Cep telefonunun şifresi çözüldü

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:49
Cep telefonunun şifresi çözüldü

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede şok etkisi yaratan ve aleyhinde “Haksız mal edinme, Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat suçlarından yanı sıra Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma soruşturma başlatılan polis müfettişi Gülay Çekici bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ olayla ilgili olguları aktardı. Kızıltuğ zanlı Gülay Bayram Çekici’nin 9 Ocak 2017 ile 9 Ağustos 2018 tarihleri arasında Haksız mal edinme ve 2016 yılında Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Resmi sırları ifşa ve Görevi Kötüye kullanma iddiası ile soruşturma başlatıldığını söyledi. Başmüfettiş Kızıltuğ, 28 Mart 2019 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınan bir dilekçede, zanlının bir akrabasının TC İş Bankası’nda bulunan para ve altınlarını zimmetine alıp, Girne’de ikamet ettiği apartman dairesi ve Esentepe’deki araziyi adına devraldığına ilişkin iddialar olduğu yönünde şikâyette bulunulduğunu söyledi.

Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ, zanlının 9 Ocak 2017 ile 3 Ocak 2019 tarihleri arasında bir bankada aile yakını adına olan 341 bin 600 sterlin ve 160 bin TL parayı kendi adına yatırdığının ve zanlının kasa kiraladığı yönünde tespitlerde olduğunu anlattı.

Kızıltuğ, zanlının ayrıca kendi hesabına 39 bin Euro ve 43 bin sterlin bulunduğunu belirtti.

Başmüfettiş, zanlının son zamanlarda yüksek meblağlı harcamalar yaptığının da belirlendiğini belirtti. Kızıltuğ, zanlının mal varlığındaki değişimleri bağlı olduğu kuruma bildirmediğini ve kendisine yazılan yazı doğrultusunda PGM’ye yazılı izahatta bulunduğunu söyledi.

Başmüfettiş Kızıltuğ, zanlının 2016 Haziran ayında aleyhinde soruşturma olan bir şahısla görüştüğünü ve ona gizli bir yazıyı gösterip, polisin baskınlarına karşı korumak adına rüşvet talep ettiği iddiası olduğunu belirtti. Kızıltuğ, mahkeme emriyle üzerinde, arabasında ve evinde arama yapıldığını anlattı. Kızıltuğ, yapılan aramalarda zanlının yetkisiz olarak bulundurduğu gizli ibareli resmi evraklar ile dosyaların, dizüstü bilgisayarların, hard-disklerin,  CD ve emarelerin bulunarak emare alındığını belirtti. Kızıltuğ, soruşturmanın çok geniş ve kapsamlı olarak devam ettiğini söyleyerek, emare alınan binlerce evrakın, ayrıca dizüstü bilgisayarların, hard-disklerin,  CD ve emarelerin inceleneceğine vurgu yaptı. Kızıltuğ, zanlının sözlü beyanları ile izahatlarının da araştırılmaya devam edildiğine dikkat çekti.

Kızıltuğ, ayrıca Mali Şube’de hala devam eden soruşturmalarla ilgili dosyalarda kayıp olan gizli belgelerin zanlının evinde bulunduğuna vurgu yaptı.

Kızıltuğ, 23 Ağustos’tan bugüne zanlının 6 günlük tutukluluk süresinde 13 ifade alındığını belirtti.

Kızıltuğ, zanlının tasarrufunda bulunan binlerce evrakın ön incelenmesinin yapıldığını söyledi. Kızıltuğ, zanlıdan alınan 2 cep telefonundan açık olanın içinden 70 bin adet fotoğrafın incelendiğini belirtti.

Kızıltuğ, 70 bin görüntüden 10’unun emare olabileceğini aktardı.

Kızıltuğ, zanlının şifresini vermediği cep telefonunun şifresinin çözüldüğünü ayrıca evinden alınan 5 cep telefonunun dökümünün talep edildiğini mahkemeye aktardı.

Kızıltuğ, laptop gibi dijital emarelerin analiz neticelerinin beklendiğini söyledi.

Kızıltuğ, soruşturma kapsamında zanlının bir akrabasının adına açtığı hesaptan kendisi ve çocuklarının adına çevirdiğinin ve bu paranın yasal olmayan yollardan edinildiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

50 kişiden daha ifade alınması gerektiğini belirten Kızıltuğ, zanlını aleyhine Kamu Görevlisinin Rüşvet Alması suçunun eklendiğini söyledi.

 Kızıltuğ, rüşvet alınmasıyla ilgili şahadet tespit edildiğini ve 3 ifade alındığını mahkemeye aktardı. Kızıltuğ, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Çekici’nin avukatları Buğra Akter ve Mustafa Algun, tutukluluk süresine itiraz etmedi. Avukatlar, tahkikat memurunu sorgulayarak, tahkikatla ilgili sorguladı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Gülay ÇekiciRüşvet
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