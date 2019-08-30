Cep telefonu hırsızlığı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne bölgesinde bank üzerinde unutulan bin 700 TL değerindeki cep telefonun çalınmasıyla ilgili zanlı Müslüm Dağdeviren tutuklandı. “Sirkat” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Müslüm Dağdeviren, bugün sabah Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ, zanlının dün bank üzerinde unutulan bin 700 TL değerindeki Lenovo marka cep telefonunu sirkat ederek, aynı gün telefonlar çarşısında tespit edilip tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının sirkat suçundan methaldar olduğunu belirterek, tahkikatın devam ettiğini mahkemeye aktardı. Zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etmesi durumunun muhtemel olduğunu aktaran Taluğ, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Müslüm Dağdeviren,“Burada tanıdığım yok” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.