Cep telefonu çaldı tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir casinoda unutulan cep telefonunu çalan Bilal Akkaya tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlının 20 Temmuz 2019 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda İ.İ (E-46). isimli müşterinin oyun makinesi üzerinde unuttuğu 4 bin TL değerindeki iPhone 7 marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 22 Temmuz’da aynı casino içerisinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlının 23 Haziran’da ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığını, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 15 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.