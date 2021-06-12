Cengizköy'de yangın!

11.06.2021 tarihinde saat 17.20 sıralarında Cengizköy’de, M.A.(E-53)’nın bir ağılda gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın kaynak makinesi ile çalıştığı bir sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu yaklaşık bir buçuk dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru ot ve çöpler yanmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.