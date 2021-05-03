banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Mazbata belası çok can yakacak!
Mazbata belası çok can yakacak!
‘’Sağlık kumarında’’ iki arabasını ve ekmek teknesini kaybetmek !
‘’Sağlık kumarında’’ iki arabasını ve...
Varoluş diye koşa koşa yok olmak
Varoluş diye koşa koşa yok...
KTÖS yine sahnede !
KTÖS yine sahnede !
banner376

Cengiz Avcı ve Nuh Erk'e 3'er gün tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Cengiz Avcı ve Nuh Erk mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:52
Cengiz Avcı ve Nuh Erk'e 3'er gün tutukluluk
banner337

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren veren Polis Memuru Emrah Turgal olguları aktardı.

banner341
Polis, zanlılar Cengiz Avcı ve Nuh Erk’in emanetci tarafından sirkat suçu ile methaldar olduklarını belirtti. Polis, 08.04.2021 tarihinde LPM Adli Şubeye gelen Lefkoşa'da sakin Ferhat Canpolat’ın vermiş olduğu bilgide 2021 yılı Ocak Ayı içerisinde 2500 dolar tutarındaki 20.05.2021 tarihli ve 10 bin TL tutarındaki Adiller Tic. LTD. tarafından iş karşılığı olarak kendi adına yazılmış olan iki adet çek yaprağını Nuh ERK ve Cengiz Avcı'ya kırdırması amacı ile konu çeklerin arkalarını ciro edip verdiğini ancak herhangi bir ödeme alamadığının öğrenildiğini belirti.

Polis, mesele ile ilgili olarak 02.05.2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Cengiz Avcı ve Nuh Erk’in tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, meselede aranan bir şahıs, konu çekler ve alınması gereken ifadeler ve temin edilmesi gereken banka dökümleri ile birlikte zapt edilmesi gereken emareler olduğunu belirtip, bu aşamada zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cengiz AvcıNuh Erk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhbar uyuşturucu zanlılarını yakalattı!
İhbar uyuşturucu zanlılarını yakalattı!
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
133 kişiye yasal işlem!
133 kişiye yasal işlem!
Sahte davranış ile kayıt temin etme ve sahte belgeyi tedavüle sürme
Sahte davranış ile kayıt temin etme ve sahte belgeyi tedavüle sürme
2 oturma bankına çarpıp sırra kalem bastı
2 oturma bankına çarpıp sırra kalem bastı
14 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
14 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Girne'de uyuşturucu operasyonu
Girne'de uyuşturucu operasyonu
Yasal olmayan yoldan ülkeye giriş yaptılar
Yasal olmayan yoldan ülkeye giriş yaptılar
Aysu Emre İnal mahkemeye çıkarıldı
Aysu Emre İnal mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim