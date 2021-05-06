Cengiz Avcı tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren veren Polis Memuru Emrah Turgal olguları aktardı.

Polis, zanlılar Cengiz Avcı’nın emanetçi tarafından sirkat suçu ile methaldar olduklarını belirtti. Polis, 08.04.2021 tarihinde LPM Adli Şubeye gelen Lefkoşa'da sakin Ferhat Canpolat’ın vermiş olduğu bilgide 2021 yılı Ocak Ayı içerisinde 2500 dolar tutarındaki 20.05.2021 tarihli ve 10 bin TL tutarındaki Adiller Tic. LTD. tarafından iş karşılığı olarak kendi adına yazılmış olan iki adet çek yaprağını Cengiz Avcı'ya kırdırması amacı ile konu çeklerin arkalarını ciro edip verdiğini ancak herhangi bir ödeme alamadığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını ve çeklerin bulunduğunu belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

