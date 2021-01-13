Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet erken seçim için Ankara’dan yetki aldı mı?
Hükümet erken seçim için Ankara’dan...
Gaflet ve dalalet
Gaflet ve dalalet
Erken seçim olmaz, çünkü...
Erken seçim olmaz, çünkü...
Kıbrıs’ın siber kahramanları
Kıbrıs’ın siber kahramanları
banner376
Flaş Haber
Mutluyaka çemberinde kaza!
Kapat

Cemal Hayırsever tutuksuz yargılanacak

Gönyeli’de meydana gelen “Vahim Zarar, Ciddi Darp, itale-i Lisan” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cemal Hayırsever mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 12:55
Cemal Hayırsever tutuksuz yargılanacak
banner337
banner351

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nurçin Erenköylü olayla ilgili bulguları aktardı.

Erenköylü, huzurunuzda bulunan zanlı Cemal Hayırsever, Lefkoşa'da meydana gelen “Vahim Zarar, Ciddi Darp, ithale-i Lisan" suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

banner341
Polis 12 Ocak 2021 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Gönyeli'de bulunan Aşıklar Tepesi mevkiinde kız arkadaşı olan Lefkoşa'da sakin M.Ö’nün eski erkek arkadaşı ile olan konuşmalarını görüp bundan dolayı aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde adı edileni ittirip vücudunun muhtelif yerlerine tekme atarak ciddi bir şekilde darp ettikten sonra burun kısmına doğru kafa atıp adı edilenin burnunun kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratıp akabinde 'orospusun sen karaktersizsin" sözlerini söyleyerek ithale-i lisanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis müştekinin aynı gün doktor kontrolünden geçirilmiş olup vücudunda darp ve cebir izi olduğu ayrıca burnunda da kırık olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini ve raporda “sağ göz kapağında ekimoz, sağ ön kolda ekimoz, sol omuz kısmında morluk, sol boyun kısmında morluk, sol dirsekte sıyrık, sağ ve sol dizde sıyrık, sağ baldırda ve dış bacakta ekimoz, sol iç bacakta morluk, burun kırığı” belirtildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine temin edilen derdest emri gereği tutuklandığı ve ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL değerinde nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cemal Hayırsever
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis haberleri
Polis haberleri
Sahte para zanlıları 2 gün daha poliste tutuklu kalacak
Sahte para zanlıları 2 gün daha poliste tutuklu kalacak
Noman Ahmad Malik tutuksuz yargılanacak
Noman Ahmad Malik tutuksuz yargılanacak
Erkan Eğmez teminata bağlandı
Erkan Eğmez teminata bağlandı
Ylyas Aralov 6 gün daha poliste tutuklu kalacak
Ylyas Aralov 6 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 soygun zanlısı tutuksuz yargılanacak!
7 soygun zanlısı tutuksuz yargılanacak!
Uyuşturucu zanlıları 2 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 2 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı 3 kişinin tutukluluğu 6 gün uzatıldı
Uyuşturucu zanlısı 3 kişinin tutukluluğu 6 gün uzatıldı
Tasarrufunda 25 gr hint keneviri ve 1 gr kokain bulunan şahıs tutuklandı
Tasarrufunda 25 gr hint keneviri ve 1 gr kokain bulunan şahıs tutuklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim