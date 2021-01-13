Cemal Hayırsever tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nurçin Erenköylü olayla ilgili bulguları aktardı.

Erenköylü, huzurunuzda bulunan zanlı Cemal Hayırsever, Lefkoşa'da meydana gelen “Vahim Zarar, Ciddi Darp, ithale-i Lisan" suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis 12 Ocak 2021 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Gönyeli'de bulunan Aşıklar Tepesi mevkiinde kız arkadaşı olan Lefkoşa'da sakin M.Ö’nün eski erkek arkadaşı ile olan konuşmalarını görüp bundan dolayı aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde adı edileni ittirip vücudunun muhtelif yerlerine tekme atarak ciddi bir şekilde darp ettikten sonra burun kısmına doğru kafa atıp adı edilenin burnunun kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratıp akabinde 'orospusun sen karaktersizsin" sözlerini söyleyerek ithale-i lisanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis müştekinin aynı gün doktor kontrolünden geçirilmiş olup vücudunda darp ve cebir izi olduğu ayrıca burnunda da kırık olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini ve raporda “sağ göz kapağında ekimoz, sağ ön kolda ekimoz, sol omuz kısmında morluk, sol boyun kısmında morluk, sol dirsekte sıyrık, sağ ve sol dizde sıyrık, sağ baldırda ve dış bacakta ekimoz, sol iç bacakta morluk, burun kırığı” belirtildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine temin edilen derdest emri gereği tutuklandığı ve ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL değerinde nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.