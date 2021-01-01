Cem Kara 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Ömer Çağlar olayla ilgili bulguları aktardı.

Çağlar huzurda bulunan zanlı Cem Kara’nın Girne'de meydana gelen Kasti Hasar ve Sarhoşluk meselelerinden methaldar olduğunu söyledi.

Polis 31 Aralık 2020 tarihinde saat 19.20 raddelerinde Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde Dr. Fazıl Küçük Çemberinin Güney kısmında Girne'de sakin zanlı Cem KARA’nın 232 mlg alkollü içki tesiri altında, anayol üzerinde bulunan Bir Otel’e ait ışıklı tabelaya taş atıp tabela üzerinde Casino yazısındaki “A” harfinin camını kasten ve kanunsuz olarak kırmak suretiyle kasti hasara uğrattığını aktardı.

Polis zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilip mahkeme emri ile tutuklandığını mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanı henüz yeni olduğunu tatil olmasından dolayı pano hasar tespitinin yapılamadığını ayrıca zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.